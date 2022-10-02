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85. Bölüm - Umre ve sonrası

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 16:49

Hudeybiye Anlaşması’nın üstünden yaklaşık bir yıl geçmişti. Kureyş’in verdiği söz gereği Hz. Peygamber (sav) ve arkadaşlarının umre yapmak için Mescid-i Harâm’ı ziyaret etme zamanı gelmişti. Geçen yılki hacıların da bulunduğu toplam ikibin hacı vardı.

Hudeybiye'de bulunmayanlardan biri de Ebû Hureyre (ra) idi. Kabilesinden bir grupla Hayber'den sonra Medîne'ye gelmiş ve Ehl-i Suffe'ye katılmıştı. Müslüman olduktan sonra adı Abdurrahman'a çevrilmiş, fakat yine de çoğunlukla "kedilerin babası" anlamına gelen Ebû Hureyre adıyla anılmıştı. Bu ad ona, Peygamber (sav) gibi kedileri çok sevdiği ve yanında sürekli bir kedi yavrusu bulundurduğu için verilmiştir.

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