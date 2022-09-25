84. Bölüm Hayber'in Fethi

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Hayberli Yahudiler insanları sürekli müminlere karşı kışkırtıyor ve ellerine geçen her fırsatta Medine'yyi zor durumda bırakıyorlardı.
Müminlerin şehirlerine yürüdüğünü duydukları anda önce buna inanmamışlardı fakat bunun gerçek olduğunu anladıklarında büyük ordularını ittifak kurarak daha da genişlettiler.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.