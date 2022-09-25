83. Bölüm: Hayber yolunda

Mekke ile Hudeybiye'de barış imzalanmış ve bu anlaşma müminlere diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı vermişti.

Bu tehlikelerden en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Beni Nadir ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir girişimde bulunmak için kesin deliller ve birçok neden vardı.

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