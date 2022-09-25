83. Bölüm: Hayber yolunda

54. Bölüm - Esirler
Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden...
Mekke ile Hudeybiye'de barış imzalanmış ve bu anlaşma müminlere diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı vermişti.
Bu tehlikelerden en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Beni Nadir ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir girişimde bulunmak için kesin deliller ve birçok neden vardı.
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Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden...
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.