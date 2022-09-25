82. Bölüm: Elçiler

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Hudeybiye dönüşünden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazil olmuştu.
Peygamber Efendimiz (sav) Habeşistan'daki Müslümanlara artık Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Müminler hemen yol hazırlıklarına başladı.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.