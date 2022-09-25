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77. Bölüm: Münafıklar

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 13:09

Peygamer Efendimiz (sav) zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den döndüğünü öğrenmiş Zeydi'i yüzü aşkın atlıyla kervanın geçeceği yere göndermişti.

Zeyd'in doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha daha çok tercih ettikleri bato yoluna çevirdi. Müşrikler bu kez de Kızıldeniz sahillerindeki müttefiklerini Medine'ye bir sefer düzenlemerli için ayaklandırdılar.

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