77. Bölüm: Münafıklar

Peygamer Efendimiz (sav) zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den döndüğünü öğrenmiş Zeydi'i yüzü aşkın atlıyla kervanın geçeceği yere göndermişti.

Zeyd'in doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha daha çok tercih ettikleri bato yoluna çevirdi. Müşrikler bu kez de Kızıldeniz sahillerindeki müttefiklerini Medine'ye bir sefer düzenlemerli için ayaklandırdılar.

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