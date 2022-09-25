77. Bölüm: Münafıklar

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Peygamer Efendimiz (sav) zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den döndüğünü öğrenmiş Zeydi'i yüzü aşkın atlıyla kervanın geçeceği yere göndermişti.
Zeyd'in doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha daha çok tercih ettikleri bato yoluna çevirdi. Müşrikler bu kez de Kızıldeniz sahillerindeki müttefiklerini Medine'ye bir sefer düzenlemerli için ayaklandırdılar.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.