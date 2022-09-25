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48. Bölüm - Bedir'e Doğru

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2022 11:42

Ebu Sufyan, ticaret için yolculuğa çıkmış va aldıklarıyla Suriye'den dönmenin zamanı gelmişti.

Peygamber Efendimiz (sav) bir sahabiyi kervanla ilgili haber alması için gönderdi. Kervanın geçeceği yere de gözcüler yerleştirdi. Fakat bu zahmetler boşa gidebilirdi.

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