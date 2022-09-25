48. Bölüm - Bedir'e Doğru

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Ebu Sufyan, ticaret için yolculuğa çıkmış va aldıklarıyla Suriye'den dönmenin zamanı gelmişti.
Peygamber Efendimiz (sav) bir sahabiyi kervanla ilgili haber alması için gönderdi. Kervanın geçeceği yere de gözcüler yerleştirdi. Fakat bu zahmetler boşa gidebilirdi.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.