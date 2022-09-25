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47. Bölüm - Savaş Sesleri

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2022 10:39

"Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."

Bu ayet Peygamber Efendimize (sav) Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra inmişti. O (sav) buradaki iznin emir anlamında olduğunu biliyordu.

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