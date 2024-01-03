Bir Toplum Mühendisliği Örneği Olarak Psikolojik Harp Nasıl İşliyor?

KGB Eski Ajanı Yuri Bezmenov 1983 tarihli bu kayıtta İstihbarat servislerinin kendileri dışındaki halkları kontrol etmek için uyguladığı psikolojik harp taktiklerini anlatıyor. Bu taktikler arasında cehaleti körüklemek, dini inançları küçümsemek, nesilleri türlü yollarla bozmak, eğitimin kalitesini düşürmek ve kendi medeniyetlerine yabancı hale getirmek vardı.

Yuri Bezmenov'un bir saati aşan konuşmasından öne çıkan detaylar:

➡ "Sovyetler Birliği ve özellikle KGB'nin SSCB sınırları dışında harcadığı tüm zaman, para ve insan gücünü alırsak - elbette CIA veya FBI ile olduğu gibi resmi istatistikler yok ama - casusluk aslında sadece paranın, zamanın ve insan gücünün yüzde 10 ila 15'ini, KGB'nin faaliyetinin yüzde 15'ini kapsar, geriye kalan yüzde 85 her zaman yıkıcılıktır."

➡ "İngiliz Oxford Sözlüğü gibi bir sözlükten farklı olarak, Sovyet terminolojisinde "yıkıcılık" her zaman düşmanınızın ülkesini, ulusunu veya coğrafi bölgesini yok etmeyi amaçlayan saldırgan bir faaliyet anlamına gelir."

➡ "Bu yüzden içinde hiç romantizm yok, kesinlikle köprü patlatma, Coca-Cola kutularında mikrofilmler yok, hiçbir şekilde James Bond saçmalığı yoktur. Bu faaliyetlerin çoğu açık, yasal ve dikkatlice gözlemlenebilir eğer kendinize zaman ayırıp bunu gözlemlemeye karar verirseniz."

➡ "Ancak Batı medeniyetinin yasalarına ve hukuk uygulama sistemlerine göre bu bir suç değildir. Tamamen yanlış anlama, terimlerin manipülasyonu nedeniyle, yıkıcı'nın güzel köprülerimizi patlatacak bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Hayır, yıkıcı, bir değişim için gelen bir öğrenci, bir diplomat, bir aktör, bir sanatçı, benim gibi bir gazeteci bile olabilir."

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