Arama

Menu

Farkında mısınız? - İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer: Arap Camii

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 17:17

Her gün önünden geçip gittiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışma zamanı geldi. Yeni bir “Farkında Mısınız?” serisiyle karşınızdayız. Bugün sizleri İstanbul semalarında ezanın ilk kez yankılandığı Arap Camii’ne götürüyoruz.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

___________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat TV

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr

👉 Sıkça Sorulan Sorular

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN