Farkında mısınız? - İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer: Arap Camii

Her gün önünden geçip gittiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışma zamanı geldi. Yeni bir “Farkında Mısınız?” serisiyle karşınızdayız. Bugün sizleri İstanbul semalarında ezanın ilk kez yankılandığı Arap Camii’ne götürüyoruz.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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