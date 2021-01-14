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Farkında mısınız? - İstanbul'un gözcüsü: Beyazıt Yangın Kulesi

Yayınlanma Tarihi: 14.01.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:56

“Farkında Mısınız?” videosunun 3. bölümü ile karşınızdayız. Bugün sizleri Beyazıt Yangın Kulesi’ne götürüyoruz. Şehrin korkulu rüyası haline gelen yangınlara çözüm olması inşa edilse de ironik olarak birçok kez alevlere teslim oldu bu yer. Hadi gelin tarihi bir yolculuğa çıkalım.

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