Farkında mısınız? - İstanbul'un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi

Yeni bir “Farkında mısınız?” videosuyla karşınızdayız. Bugün sizleri #İstanbul’un en yüksek noktasına götürüyoruz. Bu yerin bir önemi daha var ki "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak tanımlanan kaleye sahip olmasıdır. Siz bu kültürel değerimizin farkında mıydınız?

Aydos Kalesi ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

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