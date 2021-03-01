Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 99: Es Sabur

Allah'ın güzel isimlerinden doksan dokuzuncusu es-Sabûr'dur. Çok sabreden, ceza vermede acele etmeyen, mühlet vererek terbiye eden anlamlarına gelir.

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Sen es- Sabûr'sun!

Çok sabredensin.

Ceza vermede acele etmeyen,

mühlet vererek terbiye edensin.

**

Sabûr ismin, müminlere tavsiye edilen ahlâki ilkelerin başında gelir.

Sen kullarına sabretmelerini;

namaz ile yardım talep etmelerini emredensin.

Kulunun sabrına karşılık nimetler verensin.

Sabûr isminle Sen,

günahkârları cezalandırma konusunda acele etmeyip,

lütfunla muamele edensin.

Son nefesine kadar kuluna süre verir,

tövbesi için vakit tanırsın.

Şüphesiz Sen, sabredenleri çok sevensin.

Her şeyi bilen ve gören; en büyük sabır sahibi Sen'sin.

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Ey sabrı ve mükâfatı çok olan Allah'ım!

Musibetler karşısında kullarına sabır veren Sen'sin.

Senin gücün her şeye yeter.

Sabûr isminle bize sabretmeyi nasip et.

Sabrınla bizi doğru yola ilet, imtihanımızı kolaylaştır.

Bizi ateşin azabından koru.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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