Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 97: El Varis

Allah'ın güzel isimlerinden doksan yedincisi el-Varis'tir. Güvenilen, koruyan, yardım eden anlamlarına gelir.

**

Sen, el-Vâris'sin.

Mülkün gerçek sahibisin.

Her şeyin asıl sahibi ve gözetleyicisi;

güvenilen, koruyan, yardım edensin.

**

Göklerin, yerin, bütün evrenin zenginliği Sana aittir.

Mülkiyet ve hâkimiyet Sen'indir.

Vâris isminden nasibini alan müminler,

kendilerine lütfedilen mülkiyet ve hâkimiyet emanetine riayet edip;

adaletle ve cömertçe davranır.

Sen bütün kâinatın, daima mutlak ve değişmez sahibisin.

Zenginlikleri veren de, geri alan da Sen'sin.

Varlığı mümkün olan bütün varlıkların gerçek sahibi ve tek vârisisin

Servetlerin geçici sahipleri yok olduktan sonra da varlığı devam edensin.

Şüphesiz Sen diriltir ve Sen öldürürsün.

Sen, vârislerin en hayırlısısın.

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Ey zenginliklerin tek ve gerçek sahibi olan Allah'ım!

Sadece Sen'den yardım diliyoruz.

Verdiğin tüm nimetleri bize bereketli kıl.

Bizlere sonsuz merhamet ve şefkat eyle.

Yardımını üzerimizden eksik etme.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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