Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 96: El Baki

Allah'ın güzel isimlerinden doksan altıncısı el-Baki'dir. Daim ve sonsuz olan anlamlarına gelir.

**

Sen el-Bâkî'sin.

Daim ve sonsuz olansın.

Varlığının sonu olmayan, ebedi olansın.

Mahlûkat yok olduktan sonra varlığı devam edensin.

Zamandan münezzeh olan Sen'sin.

**

Bâkî isminle Sen, varlığı ebedi olansın.

Sen'i sınırlayabilecek bir ezel veya ebed yoktur.

Her şey gelip geçici, tek Bâkî kalacak olan Sen'sin.

Sen'in sonsuzluğun, kadîm ve ezeli; bâki ve ebedîdir.

Yarattıkların ancak Sen istediğin sürece var oluşlarına devam edebilir.

Bâkî isminin idrakine varan müminler, ölümü her daim hatırlar.

Sen'in rızanı kazanmak için çabalar.

Sen, ezelî ve ebedî, hiç değişmeksizin varlığı devam edensin.

Bütün varlık âlemi, Sen'in varlığının apaçık delilidir.

Sen, varlığında şüphe bulunmayansın.

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Ey, ebediyen bâkî kalan Allah'ım!

Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma.

Fâni hayatta salih ameller işlememizi nasip et.

Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma.

Cehennem ateşinden bizleri muhafaza ve emin eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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