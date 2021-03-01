Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 89: El Muğni

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 99: Es Sabur
Allah'ın güzel isimlerinden doksan dokuzuncusu es-Sabûr'dur. Çok sabreden, ceza vermede acele...
Allah'ın güzel isimlerinden seksen dokuzuncusu el-Muğni'dir. Lütfedip veren, ihtiyacı gideren, zengin eden anlamlarına gelir.
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Sen, el-Muğnî'sin.
Lütfedip verensin.
İhtiyacı gideren, zengin edensin.
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Muğnî isminin tecellisi ile maddi ve manevi ihtiyaçları karşılayansın.
Kulunu güzel davranışlara yönlendirensin.
Dilediğin varlığı, maddî ve manevî zenginliklere mazhar kılansın.
Bütün varlıkların övdüğü yegâne yaratıcı Sen'sin.
Sana açılan elleri asla boş çevirmeyensin.
Sen, mutlak zenginsin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayansın.
Kuluna bol nimetler veren, açık ve gizli cömertlikte bulunansın.
Şüphesiz Sen, muhtaç olmaktan koruyansın.
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Ey kullarına zenginlik veren Allah'ım!
Mülk Sen'indir, dilediğinden alır dilediğine verirsin.
Bizlere Muğnî isminin hürmetine,
rızana ulaşacağımız bir zenginlik nasip et.
Dilimizden şükrü, gönlümüzden sabrı eksik etme.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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