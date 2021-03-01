Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 87: El Cami’

Allah'ın güzel isimlerinden seksen yedincisi El Cami’dir. Bir araya getiren, buluşturup, birleştiren anlamlarına gelir.

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Sen el- Câmi'sin.

Bir araya getirensin.

Buluşturup, birleştirensin.

İstediğini, isteğin vakitte, istediğin yerde toplayansın.

Birbirinden farklı unsurlardan, varlıkları yaratansın.

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Sen, bütün zıtlıkları bir araya getirensin.

Mahşerde topladığın kullarına,

yaptıklarını haber verecek olan Sen'sin.

Câmi' isminin tecellileri, kâinattaki ahenkte kendini gösterir.

Sevgi, bağlılık ve beraberlikler de isminin bir tecellisidir.

Sen, bütün övgüleri kendi zatında toplayan;

buluşturan, kavuşturan ve bütünlüğü koruyansın.

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Ey dilediğini dilediği yerde toplayan Allah'ım!

Gönülleri birbirine bağlayan Sen'sin.

Kalplerimizi, Sana iman eden ve şükredenlerle birleştir.

Bizleri rahmet ve mağfiretine nail olanlardan eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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