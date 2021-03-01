Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 82: El Afüvv

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 44: Er-Rakib
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Allah'ın güzel isimlerinden seksen ikincisi El Afüvv'dür. “İşlenen günahı, bütün izleriyle birlikte silen rahmeti çok olan, bağışlayan ve günahları affeden” manasına gelir.
Sen el-Afüvv'sün!
Affı çok olansın.
İşlenen günahı, bütün izleriyle birlikte silensin.
Rahmeti çok olan, bağışlayan ve günahları affedensin.
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Sen, kullarının günahlarını iyiliklerle değiştirensin.
Daima affeder, kullarından da affetmelerini istersin.
Afüvv isminin tecellisine mazhar olan müminler,
hatalarının farkına varır; çok tövbe eder, ümitsizliğe kapılmaz.
Sen, mümin kullarına bağışlama duygusu veren ve mağfiret edensin.
Afüvv isminin idrakine varan Müslümanlar,
kendisine kötülük edeni affeder, iyilikle karşılık verir.
Afüvv ismin, tövbe eden kullarını ümitsizlikten uzak eyler.
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Allah'ım işlediğimiz tüm günahlardan Sana sığınırız.
Sen, bağışlamayı ve affetmeyi çok sevensin.
Merhamet edenlerin, en merhametlisisin.
Bizleri tövbe eden, affeden ve affolunan kullarından eyle.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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