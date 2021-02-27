Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 80: Et Tevvab

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden seksenincisi et-Tevvâb'tır. “Tövbeleri çokça kabul eden" manasına gelir.
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Sen et-Tevvâb'sın.
Tövbeleri çokça kabul edensin.
Hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunansın.
Bütün günahları bağışlayan, merhameti bol olansın.
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Sen kullarına tövbe kapılarını açan,
onları tövbeye sevk edecek sebepler yaratansın.
Sen'in Tevvâb ismin, kullarını tövbeye muvaffak kılar.
Şüphesiz Sen, tövbe edenleri çokça sevensin.
Kötü yoldan dönen kullarına, lütuf ve merhametinle iltifat edersin.
İşlediği günahlardan pişman olanların tövbelerini daima kabul edensin.
"Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et!
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Ey tövbeleri çokça kabul eden Allah'ım!
Bizlere mağfiret eyle, günahlarımızı bağışla.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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