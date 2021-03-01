Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 77: El Vali

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş yedincisi el-Vâli 'dir. “Kâinatı idare eden bütün olayları tek başına yöneten” manasına gelir.” manasına gelir.
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Sen el-Vâlî'sin.
Kâinatı idare edensin.
Yarattıklarının üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunansın.
Dirilten de öldüren de Sen'sin.
Sen, varlıkların bütün işlerini kendi üzerine alansın.
Mutlak güç, irade, kudret ve hikmet sahibisin.
Vâlî isminin tecellisi ile yönetme kabiliyetine sahip idareciler yaratansın.
Vâlî isminin idrakine varan Müslümanlar,
Allah düşmanlarının dostluğuna ve himayesine sığınmaz.
Onları sırdaş ve dost edinmez.
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Ey bütün kâinatı sevk ve idare eden, sonsuz merhamet sahibi Allah'ım!
Vâlî isminin hürmetine, işlerimizi yoluna koymada bizlere yardım et.
Âmin...
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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