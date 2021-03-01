Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 76: El Batın

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş altıncısı el-Bâtın'dır. “Gizli olan, hakikati akıllarla idrak olunamayan” manasına gelir.
Sen, el- Bâtın'sın.
Gizli olansın.
Hakikati akıllarla idrak olunamayansın.
Hayal dahi edilemeyen; gizli, açık bütün sırları bilensin.
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Sen duyulardan gizli olup, gözle algılanamayansın.
Her şeyin gerçeğini bilen; zihnin tasavvur sınırlarına girmeyensin.
Zâhir ve Bâtın isimlerin bize, görünen ve görünmeyen âlemlerin yaratıcısı olduğunu anlatır.
Bâtın ismin, bütün sırlarda ve gizliliklerde mevcuttur.
Sen her şeyi hakkıyla bilen, her bakımdan tek ve yegâne olansın.
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Ey gizli, açık bütün sırları bilen Allah'ım.
Sen öyle bir Bâtın'sın ki Sen'in altında hiçbir şey yoktur.
Her şeyin şerrinden Sana sığınırız.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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