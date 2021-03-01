Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 75: Ez Zahir

Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş beşincisi Ez Zahir'dir. “Varlığı ve birliği, açık ve aşikâr olan, kesin delillerle bilinen” manasına gelir.

Sen ez-Zâhir'sin.

Varlığı ve birliği, açık ve aşikâr olansın.

Kesin delillerle bilinen;

varlığı her şeyde açıkça görülensin.

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Her şey Sen'in varlığına delildir.

Sen'in varlığının hakikati, idrake sığmaz.

Sen, nimetlerinle zâhir, rahmetinle bâtınsın.

Sen sıkıntılardan kurtaran, onur ve şeref lütfedensin.

Hiç kimsenin yenilgiye uğratamayacağı galip ve hâkimsin.

Sen'in Zâhir ismin, varlığının her şeyden aşikâr oluşunu ifade eder.

Âlemdeki her şeyin, Sen'in varlığını apaçık bir şekilde gösterdiğini söyler.

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Ey varlığı aşikâr olan Allah'ım!

Kapalı gözlerimizi aç.

Bizleri gönül gözüyle görenlerden eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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