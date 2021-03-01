Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 69: El Kadir

Allah'ın güzel isimlerinden altmış dokuzuncusu el-Kadir’dir. "Mutlak güç sahibi her şeye gücü yeten, kadir olan" manasına gelir.

Sen, el-Kâdir'sin.

Mutlak güç sahibisin.

Her şeye gücü yeten, kâdir olansın.

İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yetensin.

**

Sen, ölçülü ve planlı yaratıp, düzenleyensin.

İlim ve kudretinle kullarına hayır kapıları açansın.

Sen'den başkası Kâdir ve muktedir değildir.

İstediğini, istediğin zaman değiştiren ve yeniden yaratansın.

Sen, yaptıklarından sorumlu olmayansın.

Sen'in el-Kâdir isminin idrakine varan müminler, başıboş bırakılmadıklarını bilir.

Kâinatta gerçekleşen her olay ancak Sen'in dilemen ile vuku bulur.

Sen dilediğine azap eden, dilediğini de bağışlayansın.

Mutlak kâdir olan ve kudreti her şeyi kuşatansın.

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Ey kadir-i mutlak olan Allah'ım,

yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak Sen'in elindedir.

Küçük-büyük bütün günahlarımızdan Sana sığınırız.

İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider.

Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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