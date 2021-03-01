Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 68: Es Samed

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 82: El Afüvv
Allah'ın güzel isimlerinden seksen ikincisi El Afüvv'dür. “İşlenen günahı, bütün izleriyle...
Allah'ın güzel isimlerinden altmış sekizincisi’dir. "Sıkıntıları gideren hiçbir şeye ihtiyacı olmayan" manasına gelir.
Sen, es-Samed'sin.
Kimseye muhtaç değilsin.
Sıkıntıları gideren tek mercisin.
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan; sığınılacak tek dayanaksın.
Ebedî ve bâki, yüce varlıksın.
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Sen, bir ve teksin;
hiç kimse Sen'in dengin ve benzerin değildir.
Her şey Sana muhtaçtır.
Sen, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi için başvurulan,
ulu ve yüce varlıksın.
Kullarını Samed isminle mükâfatlandıransın.
Yerlerin ve göklerin bütün hükümranlığı yalnız Sana aittir.
Her şeyin mercii ve maksudu ancak Sen'sin.
Güç ve kuvvet de yalnız Sana aittir.
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Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran,
Rahman ve Rahim olan Allah'ım.
Bizi Sen'den başka kimsenin merhametine ihtiyaç etme.
Bizden yardımını esirgeme…
Âmin
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