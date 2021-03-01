Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 66: El-Macid

Allah'ın güzel isimlerinden altmış altıncısı el Macid'dir. “Kadri ve şanı büyük; kerem ve cömertliği bol olan, yardımı seven” manasına gelir.

Sen el-Macîd'sin.

Kadri ve şanı büyük;

kerem ve cömertliği bol olansın.

Yardımı seven;

ikramı sonsuz, ihsanı ve lütfu çok olansın.

**

Sen'in cömertliğinin ölçü ve sınırı yoktur.

Sen kullarına iyilikle muamele edip,

sonsuz lütfunla yardım edensin.

Tüm sıkıntılarını giderensin.

Şan, şeref ve yücelik sahibisin.

Sana dost olan kullarına, kerem ve ihsanını bol bol verensin.

Temiz ahlâka, iyi işler yapmaya yöneltensin.

Kusurları affeden, kötülüklerini yok edensin.

**

Ey keremi bol olan Allah'ım!

Sıkıntılarımızı gider.

Gönlümüze ferahlık ver.

Bizi kendine dost kıl!

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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