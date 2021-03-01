Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 64: El-Kayyûm

Allah'ın güzel isimlerinden altmış dördüncüsü El-Kayyûm'dur. “Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan her şeyin varlığı kendisine bağlı olan” manasına gelir.

Sen, el-Kayyûm'sun.

Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutansın.

Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan,

kâinatı idare edensin.

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Sen, kâinatın yaratıcısı ve yöneticisisin.

Sen'in Kayyûm ismin her durumda Hayy ismine eşlik eder.

Sen'in yardımınla tüm canlılar varlığını sürdürür.

Sen, her varlığın davranışını bilen ve gören;

onları koruyup, gözetensin.

Her şeyi yaratan, besleyen ve kendisinden hiçbir şey eksilmeyensin.

Sen, daima Hayy ve Kayyûm olansın.

Kâinatı ve varlıkları yaratan, yaşatansın.

Kullarını koruyup, idare edensin.

Kusursuz güç, kuvvet ve üstünlüğe sahipsin.

Sen'in desteğin olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez.

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Ey bütün varlıkları ayakta tutan,

Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım!

Şehadet ederiz ki Sen'den başka ilâh yoktur.

Hüküm ve karar yalnız Sen'indir!

Rahmetini üzerimizden eksiltme;

bizi bağışla, bize merhamet et.

Kalplerimizi koru…

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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