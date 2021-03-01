Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 63: El Hayy

Allah'ın güzel isimlerinden altmış üçüncüsü el Hayy'dır. “Hayat sahibi ve sürekli var olan ezeli ve ebedi hayatın sahibi” manasına gelir.

Sen, el- Hayy'sın.

Hayat sahibi ve sürekli var olansın.

Ezeli ve ebedi hayatın sahibi;

her şeyi bilen ve her şeye gücü yetensin.

**

Sen, daim olansın.

Tüm varlıklara, yaratılışlarındaki hikmete göre hayat verensin.

Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutansın.

Kullarının günahlarından haberdar olansın.

Sen, maddi ve manevi hayat verensin.

Göklerde ve yerde ne varsa Sen'indir.

Sen, sonsuz ve sınırsız hayatın sahibi;

Hayy olan ve ebediyyen ölmeyecek olansın.

Hiçbir şey Sen'den gizli değildir.

Yarattıklarını koruyup ve gözetmek Sana zor gelmez.

Sen asla ölmeyen ve daima diri olansın.

Daimi hayat sahibi yalnız Sen'sin.

**

Ey merhameti her şeyi kuşatan,

ezeli ve ebedi hayatın sahibi olan Allah'ım!

Yalnız Sana ibadet eder yalnız Sen'den yardım dileriz.

Hayy ve Kayyûm isimlerin hürmetine bizlere merhamet eyle.

Âmin

***



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr