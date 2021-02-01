Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 5: El -Kuddus

Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan” manasına gelir.

***

Sen El-Kuddûs'sün!

Hatadan, gafletten, aczden ve her noksanlıktan uzaksın; her türlü takdise layıksın.

Tertemiz, pak, kusurdan arınmış olansın.

Güzellik, iyilik ve faziletlerle övülensin.

Kuddûs olarak Sen, kuluna şah damarından daha yakınsın.

***

Tertemiz, pak, kusurdan arınmış olansın.

Her türlü çirkinlik, eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayansın.

Güzellik, iyilik ve faziletlerle övülensin.

Sen mukaddessin.

***

Meleklerin hamd ile tesbih ve takdis ettikleri yegâne kudretin sahibi Sen'sin!

Senin Kuddûs ismin, göklerde ve yerlerde her an duru, pırıl pırıl ve tertemizdir…

Kuddûs ismin ile kalbimizi dünya işlerinin lekelerinden; ruhumuzu fani mekânlarda barındırmaktan bizleri uzak tut!

Senin elçin, Kuddûs ismine en güzel aynadır…

***

Yeryüzünü rüzgâr ve yağmurla temizlediğin gibi bizleri de günahlarımızdan Kuddûs isminin tecellisi ile arındır.

Peygamberimizin (sav) namazlarında zikrettiği gibi:

"Sen bütün noksanlıklardan münezzeh ve yücesin. Cebrail'in ve diğer meleklerin Rabbisin"

***

Her türlü hata ve kusurdan beri olan, Kuddûs olan Allah'ım!

Bizi temiz adına leke süren zalimlerden eyleme.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

_______________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr