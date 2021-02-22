Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 48: El-Vedud

Allah'ın güzel isimlerinden kırk sekizincisi el-Vedud’dur. “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan” manasına gelir.

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Sen el-Vedûd'sun!

Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin.

Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin.

Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın.

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Sen, sabredenleri, tövbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını, çok sevensin.

Sen'in Vedûd ismin hem seven hem sevilen anlamına gelir.

Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını, bize örnek olarak sunansın.

Kullarına Sen'i, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin.

Şüphesiz ki Sen, tevekkül edenleri ve adaletli olanları da çok sevensin.

Sen'in Vedûd ismini bilen ve idrak eden her Müslüman, insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler;

Sen'in sevgini kazanmaya çalışır.

***

Ey çok seven ve sevilen, rahmeti ile muamele eden Allah'ım!

Bizi şefaatinle sar!

Bize merhamet et!

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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