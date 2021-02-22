Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 29: El-Hakem

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi dokuzuncusu el-Hakem’dir. “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden” manasına gelir.

Sen el-Hakem'sin!

Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin.

Mutlak hâkim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın.

Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin.

Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına, hüküm veren yalnızca Sen'sin.

Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulunduransın.

***

Sen'in hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz.

Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan; adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi Sen'sin.

Mutlak adaletin tecellisini, ebediyet âlemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin.

***

Ey kâinattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım!

Bizi Sen'in ahkâmına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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