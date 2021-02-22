Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 26: El-Müzill

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 47: El-Hakim
Allah'ın güzel isimlerinden kırk yedincisi El Hakim’dir. “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle...
Allah'ın güzel isimlerinden yirmi altıncısı el -Müzill'dir. "Zillete düşüren, değersiz kılan, alçaltan" manasına gelir.
Sen el-Müzill'sin!
Kullarından layık olanları zillete düşürensin.
Dilediğin kimseyi Azîz, dilediğini de Müzill kılansın.
***
Dostlarını Azîz, düşmanlarını zelil etme kudreti Sana mahsustur.
Azîz ismin ile kullarından dilediğine itibar verensin.
Müzill isminleyse hak edeni zayıf ve güçsüz edensin.
Müzill isminin tecellisi ile Peygamberlerini inkâr eden kavimleri helak edensin.
Mülkü, şeref ve izzeti dilediğine veren,
dilediğinden de geri alansın.
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Sen'in izzet ve şerefe ulaştırdığını, kimse zelil edemez.
Firavun'un boğulması, Kârûn'un hazineleri ile yere geçirilmesi,
Sen'in isminin tecellisidir.
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Ey Müzill olan Allah'ım!
Bizleri izzetini kaybedip, zillete düşenlerden eyleme.
Günahlarımızdan arındır, her iki cihanda da izzetinle yaşat.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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