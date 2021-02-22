Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 25: El- Muiz

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi beşincisi el- Muiz'dir. "Dilediğini aziz eden izzet veren" manasına gelir.

Sen el-Muiz'sin!

Dilediğini aziz edensin.

İzzet ve şeref veren, ağırlayansın.

Mülkün ve hâkimiyetin mutlak sahibi, her şeye kadir olansın.

Bütün izzet yalnız Sana aittir.

***

Sen, şeref ve kudret sahibisin.

Dünya ve ahiret hayatında kullarının mertebesini yükseltensin.

Nefsinin tuzaklarını bilenleri, zilletten koruyan ve kurtaransın.

Sana itaat etmekten daha üstün bir izzet yoktur.

Müminleri ibadet ve itaatleri sayesinde onurlandıransın.

Sen müminleri, amellerde samimi ve ihlaslı olmakla,

nefislerinin isteklerini terk etmekle aziz kılansın.

***

Ey dilediğine izzet ve şeref veren Allah'ım!

Bize imanın izzetini ver, küfrün zilletinden koru.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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