Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 24: Er- Rafi

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi dördüncüsü er- Râfi’dir. "Şeref verip yükselten" manasına gelir.

Sen er-Râfi'sin!

Şeref verip yükseltensin.

Gönülleri iman ışığı ile parlatan,

itaatkâr müminlerin şanını yüceltensin.

***

Kıyamet gününde kâfirleri zelil,

müminleri aziz ve şerefli kılacak olan Sen'sin.

Allah dostlarının amellerini kabul eden,

dünyada da onları aziz kılansın.

Salih amellerin karşılığını ahirette kat kat verensin.

Her secde ile müminin derecesini yükselten,

hataları ise ondan düşürensin.

Yücelik ve büyüklük bakımından en üstün olansın.

Kullarını ibadet etmeye davet eden ve secdeyi bir yükselme vesilesi yapansın.

***

Ey her şeyden üstün olan Allah'ım!

Bizleri manen yücelt ve doğru yoldan ayırma.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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