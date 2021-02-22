Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 23: El- Hafid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden yirmi üçüncüsü el- Hafid'dir. "Kafirleri, zulüm edenleri, münafıkları alçaltıp zillete düşürmek" manasına gelir.
Sen el- Hâfid'sin!
İnkârcı ve münafıkları,
cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin.
Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın.
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Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten,
münafıkları ise alçaltansın.
Kulların yükselmesi ve alçalması ancak Sen'in elindedir.
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El- Hâfid isminin tecellisi ile zalimleri devirensin.
Kâfir ve zalimleri bu ismin ile orada da hakir kılacak olan Sen'sin.
Sen'in el- Hâfid ismin,
dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek.
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Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:
"Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah'ın değişmez bir kanunudur."
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Ey dilediğini yükselten dilediğini alçaltan Allah'ım!
El- Hâfid isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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