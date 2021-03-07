Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 22: El Basıt

Allah'ın güzel isimlerinden yirmi ikincisi el-Bâsıt'tır. ''Dilediğinde bolluk vererek açan, genişleten ve ferahlatan"manasına gelir.

Sen el-Bâsit'sin!

Lütuf ve hikmetin ile dilediğinin rızkını genişletensin.

***

Bâsit isminle Sen, elini uzatan ve cömert olansın.

Kalpleri hidayete açan, nefisleri temizleyip arındıransın.

Kullarının işlerini yoluna koyansın

İstediğine bolluk veren sıkıntıdan kurtaransın

***

Tüm nimetlerin sahibi olarak Sen,

lütfu, ikramı ve rızkı bol bol ihsan edensin.

Kâinatı yaratan ve idare edensin.

Kullarının ibadetlerine lezzet veren, kolaylaştıransın.

Kâbid isminle Sen, ihsan ettiklerini kulundan alan;

Bâsit isminle ihsan eden ve nimetlendirensin.

***

Ey rızkı genişleten Allah'ım!

Bize bereketin, rahmetin, hikmetin ve lütfun ile muamele eyle.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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