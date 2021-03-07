Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 22: El Basıt

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden yirmi ikincisi el-Bâsıt'tır. ''Dilediğinde bolluk vererek açan, genişleten ve ferahlatan"manasına gelir.
Sen el-Bâsit'sin!
Lütuf ve hikmetin ile dilediğinin rızkını genişletensin.
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Bâsit isminle Sen, elini uzatan ve cömert olansın.
Kalpleri hidayete açan, nefisleri temizleyip arındıransın.
Kullarının işlerini yoluna koyansın
İstediğine bolluk veren sıkıntıdan kurtaransın
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Tüm nimetlerin sahibi olarak Sen,
lütfu, ikramı ve rızkı bol bol ihsan edensin.
Kâinatı yaratan ve idare edensin.
Kullarının ibadetlerine lezzet veren, kolaylaştıransın.
Kâbid isminle Sen, ihsan ettiklerini kulundan alan;
Bâsit isminle ihsan eden ve nimetlendirensin.
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Ey rızkı genişleten Allah'ım!
Bize bereketin, rahmetin, hikmetin ve lütfun ile muamele eyle.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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