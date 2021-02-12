Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 15: El Gaffar

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden on beşincisi El Gaffar’dır. "Çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan" anlamına gelir.
Sen el-Gaffâr'sın!
Günahları örten ve çok affedensin.
Günahları silen, tekrar tekrar bağışlayansın.
Suçları affeden, çirkinlikleri örten, ayıpları gizleyensin.
***
Kullarının günahlarını gafur, gaffar ve gafir isimlerinle örtensin.
Senin mağfiretin, bütün insanoğlunu kapsar.
Gaffâr isminle Sen, defalarca tövbelerini bozan,
pişman olup yine Sana sığınanlara kapılarını sonuna kadar açarsın
Sana sığınanları, Sen'den af dileyenleri, günahlarına bakmaksızın affedersin.
Kullarını azap görmekten koruyan, rahmeti gazabından bol olansın.
Gaffâr isminle Sen, defalarca tövbelerini bozan,
pişman olup yine Sana sığınanlara kapılarını sonuna kadar açansın
***
Ey kullarını daima bağışlayan, bağışlaması bol olan Allah'ım!
Tövbelerimizi kabul et, bizi bağışla ve günahlarımızı ört.
Âmin
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...