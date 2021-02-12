Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 15: El Gaffar

Allah'ın güzel isimlerinden on beşincisi El Gaffar’dır. "Çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan" anlamına gelir.

Sen el-Gaffâr'sın!

Günahları örten ve çok affedensin.

Günahları silen, tekrar tekrar bağışlayansın.

Suçları affeden, çirkinlikleri örten, ayıpları gizleyensin.

***

Kullarının günahlarını gafur, gaffar ve gafir isimlerinle örtensin.

Senin mağfiretin, bütün insanoğlunu kapsar.

Gaffâr isminle Sen, defalarca tövbelerini bozan,

pişman olup yine Sana sığınanlara kapılarını sonuna kadar açarsın

Sana sığınanları, Sen'den af dileyenleri, günahlarına bakmaksızın affedersin.

Kullarını azap görmekten koruyan, rahmeti gazabından bol olansın.

Gaffâr isminle Sen, defalarca tövbelerini bozan,

pişman olup yine Sana sığınanlara kapılarını sonuna kadar açansın

***

Ey kullarını daima bağışlayan, bağışlaması bol olan Allah'ım!

Tövbelerimizi kabul et, bizi bağışla ve günahlarımızı ört.

Âmin

***



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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