Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 10: El Cebbar

Allah'ın güzel isimlerinden onuncusu el -Cebbar’dır. “İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran” manasına gelir.

***

Sen el-Cebbâr'sın!

Azamet ve kudret sahibisin.

Onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin.

Sen kırılanları onaran, kullarını iyiye götürensin.

***

Sen'in hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur.

Sen Cebbâr'sın, Âziz'sin, Mütekebbir'sin…

Sen Cebbâr isminle, tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin.

Cebbâr ism-i şerifin ile Sen, müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin.

***

Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin.

Kâinattaki her şeyin eşsiz düzende deveran etmesi, Sen'in isminin tecellisidir.

***

Ey azameti ve kudreti sonsuz olan Allah'ım!

Bizi yakınlığının ümidiyle yaşat.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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