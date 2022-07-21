Emrullah Hatipoğlu- Gazabından Yine Sana Sığınırım

Emrullah Hatipoğlu - İyilik sahibi kimseler
Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize... Ey Rabbimiz! Atina...
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Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize... Ey Rabbimiz! Atina...
Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer, yüreğimize... Allahumme Ya Allah! Atî...
Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer yüreğimize... İlahi dünya hayatını...
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