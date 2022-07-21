Emrullah Hatipoğlu - Evlilikle İlgili Dua

Ellerimiz açıldığında semaya rahmetin damlaları düşer, yüreğimize...

İlahi bu hayatın vazgeçilmez hakikatlarından birisi yuva kurmak.

Yarabbi!

Bize verdiğin evlatlarımızı gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimizi, en güzel seçimlerle, en uygun kimselerle yuvayı kurmayı mufakkak eyle, yarabbi!

İman sahibi helali, haramı bilen, dünya hayatının geçiciliği yerine ahiretin ebediliğine inanan gençlerle yuvalar kurmayı bütün genç kardeşlerimize lutfeyle, nasip eyle.

Onların mürüvvetini bu manada görmek isteyen analarına ve babalarına da çocukları için bu manada güzel gelecekler hazırlamayı nasip eyle.

Âmîn...

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