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Yahya Kemal'in hüzünlü Ramazan anısı

Yayınlanma Tarihi: 02.05.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 12:57

İftar yaklaştığı vakit bir semtin sakinliğine tanık oldunuz mu hiç? Hepimiz bu sükuneti biliriz. Edebiyatımızın usta şairi Yahya Kemal, işte tam da bu vakit, bir semtin ara sokaklarında gezinirken yüreğinde büyük bir burukluk hisseder. Ve ardından o çok meşhur şiirini kaleme alır…“Öyle Bir Hikaye” serimizin yeni bölümünde Yahya Kemal’in Atik Valde’den İnen Sokakta şiirinin hüzünlü öyküsüyle ile karşınızdayız...

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