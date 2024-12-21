Mustafa Akar anlatımıyla: Mevlana - 10 Dakikada Edebiyat

13. yüzyılda yaşamış ünlü bir mutasavvıf ve şair olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin fikirleri; sevgi, hoşgörü ve insanlık üzerine derinlemesine düşünceler içeriyordu. Evet, Mevlana'nın düşündürücü sözleri, asırlardır insanlara ilham veriyor. Özellikle "Gel, ne olursan ol, yine gel" çağrısı, onun hoşgörü ve sevgi dolu yaklaşımını yansıtıyor. Yazar Mustafa Akar'ın sunumuyla, Şair-Yazar Mustafa Akar 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Mevlana'yı anlatıyor.

🔹 Mevlana'ya şair diyebiliriz, Mevlana'ya edebiyatçı diyebiliriz, yüksek ilim sahibi, yüksek estetik sahibi diyebiliriz. Hz. Mevlana aynı zamanda bir Hanefi fakihi yani yüksek derecede din bilgisine sahip bir insan da

🔹 Ama bunların hepsi doğrudur Mevlana'yı anlatır ama hem Mesnevi hem diğer eserleri ve bütün yaptığı aslında bize Cenab-ı Allah'ı hatırlatmaktır Bu yüksek edebiyat bilgisinin en önemli vasfı tevhittir ve hepsi de bir "Hu"ya gitmek için yazılmıştır

🔹 Hz. Mevlana Mesnevi'sini yazarken çok kolay bir dil kullanmış. Yani 13. yüzyılda yazılmış bu eseri hepimiz alıp bir yerinden başlayarak okuyabiliriz Baştan sona olmasa da mutlaka bu hikayeler bizi bir yerinden yakalayacaktır

🔹 Yani okunması da hatta tırnak içinde anlaşılması da insan a kolay gibi gözükür ama aslında öyle değildir

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan Hervenik

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