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Kendiyle dertli bir şair: Necip Fazıl Kısakürek I Mustafa Akar

Yayınlanma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:56 Güncelleme Tarihi: Ocak 11, 2025 11:11

Yaşamı boyunca çok sayıda esere imza atan, yaşadığı dönemde ve sonrasında hepimize örnek olan bir isim Necip Fazıl Kısakürek. Edebiyatımızın ilham kaynağı, Sultanü'ş Şuara ünvanına sahip olan ikinci şairimizi Şair - Yazar Mustafa Akar anlattı.

🔸 Necip Fazıl hem yazdıklarıyla, eserleriyle, yapıtlarıyla hem de yaşamıyla tırnak içerisinde "olağanüstü yaşamıyla" öne çıkan nadir yazarlarımızdan bir tanesi. Yazar derken aslında Necip Fazıl'a şair demek lazım.

🔸 Hatta onun da hoşlanacağını düşündüğüm tabirle Şair-i Azam demek lazım ki Necip Fazıl, bunu fazlasıyla hak eden bir şair. Necip Fazıl deyince aklımıza önce Çile kitabı geliyor. Bütün şiirlerini sonradan toparladığı Çile sadece bir kitap ismi değil Necip Fazıl için.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan Hervenik

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