İsmail Güleç'in Anlatımıyla Müzekkin Nüfus I Klasikler

Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla, edebiyat ve düşünce dünyamızı inşa eden eserlerin merkeze alındığı Klasikler programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Klasikler'in üçüncü bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu edebiyatının kurucu metinlerinden olan Müzekkin Nüfus'u anlatıyor. Güleç eserin önemini şu cümlesiyle belirtiyor: “Müzekkin Nüfus, Anadolu’daki Tasavvuf anlayışının teorik altyapısının temellerindendir.”

Soru: Eşrefoğlu Rumi kimdir?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Eşrefoğlu Rumi bizim Anadolu sahasında gelişen tasavvuf dünyasının kurucularından biri. O kadar önemli bir isim ki yazmış olduğu kitapla kendisinden sonraki gelen asırları etkilemeyi başarmış. Eşrefoğlu Rumi aslen Hz Peygamberin soyundan geldiği söylenen bir aileye mensup olarak İznik'te dünyaya geliyor. İznik çok önemli bir mekân. Ben Marmara Denizi'nin iki tarafını kuzey ve güneyinin iki kutup tarafından korunduğunu ve desteklendiğini düşünürüm. Kuzeyde Gelibolu, Gelibolu denilince bir Yazıcıoğlu Kardeşler Ahmet Bican ve Muhammed Efendi Kardeşler. Güneyde ise İznik'te ise Eşrefoğlu Rumi… İznik, Osmanlılar için çok mühim bir şehir. Hatta Türkiye Selçuklularının da fethettiği ve başkent olarak kullandığı bir yer. Dolayısıyla şehir hem Bizans için hem Türk tarihi için hem de tasavvuf tarihimiz açısından oldukça önemli bir noktada durmakta. Medresesi, tekkesi, dervişi çok olan münbit ve bereketli bir yer İznik. İşte böyle bir ortamda doğan Eşrefoğlu Rumi de ulema sınıfına mensup bir ailede dünyaya geliyor. Eğitimini o dönemin eğitim anlayışına uygun olarak ailesi içinde alıyor. Eskiden eğer anne-baba müderris ise yani günümüzde üniversitede profesör veya öğretmen ise çocuklarını kendileri eğitiyorlardı, sistem ona izin verecek şekilde yapılandırılmıştı. Gençliğinde görmüş olduğu rüyadan sonra tasavvufa meylediyor ve Bursa'ya gidiyor. Emir Sultan kendisine "Evladım ben sana yetişemem, yetiştirecek ömrüm var mı yok mu bilmiyorum. Sen Ankara'da Hacı Bayram var ona git" diyor.

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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