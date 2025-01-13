İsmail Güleç'in Anlatımıyla Mızraklı İlmihal I Klasikler

Her bölümünde Anadolu'yu bizlere yurt kılan eserlerin konuşulduğu "Klasikler"in bu bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu'ya İslam Hukuku'nu öğreten en önemli kitaplardan birisi olan Mızraklı İlmihal'i anlatıyor. Klasikler programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımızdan kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, İsmail Güleç'in Anlatımıyla Mızraklı İlmihal.

Soru: Kitabın adı neden Mızraklı İlmihal?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Bu kitabın adına "mızraklı" denilmesinin sebebi kitabın baskılarında veya matbu ve yazma nüshalarının üzerinde mızrak şeklinde sancaklar ve alemler olmasından dolayı. Yani bir zamanlar bir "Güllü Yasin" vardı. Mesela "Güllü Yasin" olur mu, olmaz. Niye, Yasin'in üzerinde, kapağında gül resmi olduğu için halk bunu "Güllü Yasin" olarak bilmişti. İşte bunda da, kitabın ön tarafında resim olduğu için o resimde de mızraklar olduğundan dolayı bu kitap "Mızraklı İlmihal" olarak, yani üzerinde mızrak resmi olan ilmihal anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Zayıf da olsa bir rivayet, Mızraklı'nın müellifinin lakabı olduğuna dair, hani Kara Davud da olduğu gibi... Fakat bu çok zayıf bir rivayet. Çünkü müellifin kim olduğunu bilmediğimiz için mızraklı olup olmadığını da bir şey söyleyemiyoruz ama muhtemelen kitap içindeki o mızrak biçimindeki üzerine alem olan o sancaklardan dolayı mızraklı denilmiş olması.

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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