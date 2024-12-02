İsmail Güleç'in Anlatımıyla Envarü'l Aşıkin I Edebi Klasikler

Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla, edebiyat ve düşünce dünyamızı inşa eden eserlerin merkeze alındığı Edebi Klasikler programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Edebi Klasikler'in ikinci bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu edebiyatının kurucu metinlerinden olan Envarü'l Aşıkin'i anlatıyor. Güleç eserin önemini şu cümlesiyle belirtiyor: "Envarü'l Aşıkin baştan sona okunduğu zaman modern zamanların tarih kitaplarından daha farklı olarak "bir inanç tarihidir" diyebiliriz..."

Soru: Envarü'l Aşıkin niçin çok okundu?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Hazret eserini 1446-1451 aralığında, beş senede yazmış. Bu kitap yazıldığı zaman henüz İstanbul daha fethedilmemiş, Anadolu daha Osmanlı mülkü olmamış vaziyette. Rumeli'nin tamamı neredeyse Osmanlılara geçmiş iken Anadolu'nun Ankara'dan öte tarafı başka beyliklerde idi. Ahmed Bican böyle bir toplumda, böyle bir ortamda eserini yazıyor. Kitabın çok okunma sebeplerinden bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durum. Halk yeni yeni Müslüman olmaya başlamış. Alimler halka dini öğretmeye çalışıyorlar.

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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