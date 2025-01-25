Cahit Zarifoğlu I 10 Dakikada Edebiyat I Mustafa Akar

Şair - Yazar Mustafa Akar'ın sunumuyla, her hafta kültürümüze ait bir ismin konuşulduğu programımız "10 Dakikada Edebiyat"ı Youtube kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Cahit Zarifoğlu'nu konuşuyoruz: "Cahit Zarifoğlu modern Türk şiirinin en metafizik şairidir. İnsanın iç dünyasıyla, insanın düşünceleriyle, zihniyle ve muhayyilesiyle ilgilenen bir şiir..."

◼ Cahit Zarifoğlu modern Türk şiirinin en metafizik şairidir. İnsanın iç dünyasıyla, insanın düşünceleriyle, zihniyle ve muhayyilesiyle ilgilenen bir şiir... Güpegündüz rüya görmekte olan insanın şiiridir. Sanat yapıtıyla yüz yüze geldiğimizde anlam ya da anlama sorunu ile baş başa kalmayız muhayyile ile yüz yüze geliriz.

◼ Cahit Zarifoğlu şiiriyle alakalı genelde anlamsız "tırnak içerisinde" yakıştırması yapılır. Böyle olmadığı kanaatindeyim. Çünkü biz şiire, şiir metnine bir meseleyi anlamak için başvurmayız. Mesela bir makaleye, bir gazete ya da bir denemeye ya da bir araştırma yazısına orada anlatılan meseleyi anlamak için başvururuz. Çünkü temel kaide anlamaktır ama sanat yapıtıyla yüz yüze geldiğimizde anlam ya da anlama sorunu ile baş başa kalmayız muhayyile ile yüz yüze geliriz.

Editör: Bekir Salih Yaman

Video Editör: Serkan Hervenik

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