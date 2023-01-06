Yedi Güzel Adam'ın eğitimcisi: Mehmet Akif İnan

Japonya'yı İslam ile tanıştıran seyyah: Abdürreşid İbrahim
Japonya'yı İslam ile tanıştıran, ülkenin ilk camisinin de inşasına vesile olan bir isim: Abdürreşid...
“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu Götür Müslüman’a selam diyordu.” 23 yıl önce bugün hayatını kaybeden #YediGüzelAdam’ın eğitimcisi yazar ve şair #MehmetAkifİnan’ı özlem ve rahmetle anıyoruz. Editör: Tufan Okul Kamera: Eyüp Kaymak Kurgu: Ayşenur Aslan
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Japonya'yı İslam ile tanıştıran, ülkenin ilk camisinin de inşasına vesile olan bir isim: Abdürreşid...
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