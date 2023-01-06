Yedi Güzel Adam'ın eğitimcisi: Mehmet Akif İnan

“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu Götür Müslüman’a selam diyordu.” 23 yıl önce bugün hayatını kaybeden #YediGüzelAdam’ın eğitimcisi yazar ve şair #MehmetAkifİnan’ı özlem ve rahmetle anıyoruz. Editör: Tufan Okul Kamera: Eyüp Kaymak Kurgu: Ayşenur Aslan