Türklerin ilk kadın generali: Kurmancan Datka

Gönül ve fikir adamı: Fethi Gemuhluoğlu
Yirminci asrın önemli isimlerinden biri olan Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle...
"Dağların Kraliçesi" olarak tanınan, Türkistan tarihinin efsanevi ismi Kurmancan Datka, Kırgızistan halkını bir araya toplayarak "ilk kadın general" olmuştur. Siyasette adından çokça söz ettirmiş ve Ruslarla mücadelelere girmiştir. Savaşçı kişiliğinin yanı sıra sanata olan sevgisiyle de tanınmış, "Ziynet" mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. İşte günümüzde dahi dillerden düşmeyen hikayesiyle Kırgızların Ulu Datkası...
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Yirminci asrın önemli isimlerinden biri olan Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle...
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