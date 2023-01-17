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Selçuklu'yu dünyaya açan sultan: İzzettin Keykavus

Yayınlanma Tarihi: 17.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:18

Selçuklu tarihinin başarılı sultanlarından biri olan İzzeddin Keykavüs, yaptığı fetihlerle Selçuklu Devleti'ni dünyaya açar. Siyasi ve ekonomik başarılarına paralel olarak çok sayıda medrese, kervansaray ve hastahane de inşa eder. İşte büyük sultanın hayatı...

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