Selçuklu'yu dünyaya açan sultan: İzzettin Keykavus

Selçuklu tarihinin başarılı sultanlarından biri olan İzzeddin Keykavüs, yaptığı fetihlerle Selçuklu Devleti'ni dünyaya açar. Siyasi ve ekonomik başarılarına paralel olarak çok sayıda medrese, kervansaray ve hastahane de inşa eder. İşte büyük sultanın hayatı...