Selçuklu'yu dünyaya açan sultan: İzzettin Keykavus

Doğu Türkistan'ın hürriyet meşalesi: Osman Batur
Türklerin korkusuz yiğidi Osman İslamoğlu, Çin işgaline karşı örnek bir direnişe imza atan...
Selçuklu tarihinin başarılı sultanlarından biri olan İzzeddin Keykavüs, yaptığı fetihlerle Selçuklu Devleti'ni dünyaya açar. Siyasi ve ekonomik başarılarına paralel olarak çok sayıda medrese, kervansaray ve hastahane de inşa eder. İşte büyük sultanın hayatı...
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Türklerin korkusuz yiğidi Osman İslamoğlu, Çin işgaline karşı örnek bir direnişe imza atan...
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