Japonya'yı İslam ile tanıştıran seyyah: Abdürreşid İbrahim

Türklerin ilk kadın generali: Kurmancan Datka
"Dağların Kraliçesi" olarak tanınan, Türkistan tarihinin efsanevi ismi Kurmancan Datka, Kırgızistan...
Japonya’yı İslam ile tanıştıran, ülkenin ilk camisinin de inşasına vesile olan bir isim: Abdürreşid İbrahim. Aynı zamanda, Mehmet Akif'in ünlü şiiri, Süleymaniye Kürsüsü’ndeki Türkistanlı düşünür… Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça ve Japonca bilen, kırk yaşından sonra Fransızca ve Latince öğrenen Abdürreşid İbrahim, bir kıtadan öbürüne İslam'ı tebliğ etmek için durmadan çalışır.
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"Dağların Kraliçesi" olarak tanınan, Türkistan tarihinin efsanevi ismi Kurmancan Datka, Kırgızistan...
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