Osmanlı Padişahı III. Murad
Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı dönemde tahta geçen III. Murad, babası II. Selim'in...
Yirminci asrın önemli isimlerinden biri olan Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle "tek başına adeta bir okuldu." Gemuhluoğlu ilim ehli, ele kalem tutan, okuyan ve en önemlisi düşünen bir kuşağın ağabeyiydi. Bilhassa dostluk özelinde dile getirdiği fikirleri ile tanındı. Gönül ve fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu, çok yazmadığı için fazla bilinmese de bir devrin dostluk abidesiydi.
Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Mert Akkuş
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Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı dönemde tahta geçen III. Murad, babası II. Selim'in...
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