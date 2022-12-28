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Gönül ve fikir adamı: Fethi Gemuhluoğlu

Yayınlanma Tarihi: 28.12.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:40

Yirminci asrın önemli isimlerinden biri olan Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle "tek başına adeta bir okuldu." Gemuhluoğlu ilim ehli, ele kalem tutan, okuyan ve en önemlisi düşünen bir kuşağın ağabeyiydi. Bilhassa dostluk özelinde dile getirdiği fikirleri ile tanındı. Gönül ve fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu, çok yazmadığı için fazla bilinmese de bir devrin dostluk abidesiydi.

Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Mert Akkuş

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