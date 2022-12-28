Yirminci asrın önemli isimlerinden biri olan Fethi Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun deyimiyle "tek başına adeta bir okuldu." Gemuhluoğlu ilim ehli, ele kalem tutan, okuyan ve en önemlisi düşünen bir kuşağın ağabeyiydi. Bilhassa dostluk özelinde dile getirdiği fikirleri ile tanındı. Gönül ve fikir adamı Fethi Gemuhluoğlu, çok yazmadığı için fazla bilinmese de bir devrin dostluk abidesiydi.

Editör: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Mert Akkuş

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr